Москва, 12 июля, 2018, 16:36 — ИА Регнум. Пока цены на нефть растут и чувствуется, что они будут не снижаться, а только возрастать, считает экономист Руслан Гринберг. Об этом он заявил 12 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина, заявившего, что его ведомство ожидает роста цен на бензин в 2018 году в пределах инфляции.

Топливо

«Цены пока растут и чувствуется, что они не будут снижаться, а будут только возрастать, — сказал Гринберг. — Здесь правительство, конечно, может опять ограничить аппетиты экспортеров. У нас, когда цены растут, нефть стремятся продавать на мировом рынке. Поэтому есть вероятность, что без вмешательства первого лица компании будут пытаться направлять объемы, потенциально предназначенные для внутреннего рынка, на внешний и тем самым снижать предложение внутри страны. А снижение предложения автоматически ведет к росту цен».

Кроме того, Гринберг указал на то, что в стране сохраняется опасность ускорения инфляции.

Напомним, как стало известно 12 июля, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин отвечая на вопросы журналистов заявил, что Минэнерго ожидает рост цен на бензин в 2018 году в пределах инфляции.

«Те меры, которые сейчас приняты — это и поставки дополнительных объёмов на биржу, снижение оптовых цен, ответственность компаний, плюс снижение акцизов — они должны помочь удержать цену в пределах инфляции», — сказал Сорокин.

Кроме того, он обратил внимание на то, что правительство уже прибегло к беспрецедентным мерам по снижению роста цен на бензин и дизельное топливо.