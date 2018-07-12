Минск, 12 июля, 2018, 14:55 — ИА Регнум. В Белоруссии задержали и заключили под стражу более 60 человек, среди которых предприниматели и 37 должностных лиц, по подозрению во взяточничестве и уклонении от уплаты налогов. В частности, по обвинению в получении взяток комитет госбезопасности задержал заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого, сообщил журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заключенные

По его словам, Лосицкого поместили под стражу за то, что тот благоприятным образом решал вопросы по организации госрегистрации медицинских изделий, лояльно выбирал поставщиков медицинского оборудования. Как сообщил Вакульчик, сумма взяток варьировала от $2,5 тысяч до $10 тысяч.

В общей сложности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 430 Уголовного кодекса «Получение взятки», ст. 431 «Дача взятки» и ст. 243 «Уклонение от уплаты суммы налогов, сборов» задержаны и заключены под стражу более 60 человек. По словам председателя КГБ, в результате оперативно-розыскных мероприятий, сбора показаний свидетелей, самих обвиняемых, обысков удалось выяснить, что все эти люди многократно получали незаконные денежные вознаграждения за помощь в поставке медоборудования и медпрепаратов по завышенным ценам. Большинству из них уже предъявлены обвинения.

Например, недавно был задержан гендиректор «Белфармации» Вячеслав Гнитий за то, что, по данным оперативных служб, выбирал «нужных» поставщиков медпродукции и осуществлял первоочередные расчеты с коммерческими структурами. В конце июня с поличным (взяткой в размере $5 тысяч) задержали директора ОАО «Экзон» Валерия Васкевича. Его обвиняют в получении незаконных денежных средств в сумме, не менее чем на $25 тысяч за заключение договоров и переход госпредприятия под контроль коммерческой структуры.

Сейчас следственные мероприятия продолжаются в связи с поручением президента Белоруссии Александра Лукашенко «вскрыть весь преступный механизм, выявить всех причастных к нему», несмотря на чины и ранги. Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в республике задержали с поличным «при вымогательстве и получении взятки» в размере $200 тысяч помощника главы государства, инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. КГБ заинтересовалось помощником президента более года назад. Сейчас в отношении Ровнейко возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере либо лицом, занимающим ответственное положение» УК Белоруссии, чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. После этого случая Лукашенко заявил, что в скором времени появится информация о новых громких коррупционных разоблачениях.

Отметим также, что ещё в середине февраля этого года белорусский президент отправил в отставку министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях».