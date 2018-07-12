Пекин, 12 июля, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Пекин бьет тревогу: в столице Китая стремительно увеличивается количество несовершеннолетних, страдающих от проблем с избыточным весом, сообщает агентство Prensa Latina 12 июля со ссылкой на официальные источники.

Цитата из м/ф «Нехочуха». реж Юрий Бутырин. 1986. СССР Нехочуха

Так называемая белая книга, фиксирующая состояние здоровья общества, сообщает о тенденции увеличения числа страдающих ожирением детей и подростков. Если в 1985 году число детей с такой проблемой составляло 6,15 млн, то к 2014 их стало 34,96 млн. Если тенденция сохранится, врачи прогнозируют 49,48 млн детей с ожирением к 2030 году. Кроме того, 58,6% современных китайских школьников имеют проблемы со зрением, чаще всего близорукость.

Эксперты связывают рост проблем со здоровьем с малоподвижным образом жизни из-за большой учебной нагрузки, нездоровым питанием и нехваткой сна. Муниципальные органы здравоохранения настоятельно рекомендуют включить в рацион школьников морепродукты и исключить соль и фаст-фуд, а также организовать минимум час в день физической нагрузки.