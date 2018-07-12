Москва, 12 июля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Катар предпринимает все усилия по продвижению своей страны — как организатора Чемпионата мира по футболу — 2022. Так в одном из престижнейших зданий он организовал интереснейшую выставку, посвященную истории футбола, и прежде всего апогея многочисленных соревнований — чемпионатам мира. Здесь представлены уникальные мячи с мировых турниров, многочисленные сувениры и, кончено, талисманы, например львенок Вилли из Англии.

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ

Особая гордость — футболки знаменитых игроков — Пеле, Кафу, Гарринчи, Ромарио, Марадоны, Зидана, Месси и других. Несомненный интерес вызывает и коллекция билетов, собранных катарским инженером Мохаммедом Аделатифом — более ста официальных пропусков на заветные матчи (а всего в его собрании 900 билетов, что почти 95 процентов всех выпущенных за всю историю проведения чемпионатов). Завершает экспозицию макеты стадионов, которые строятся в Катаре.