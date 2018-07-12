Санкт-Петербург, 12 июля, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Спрос на краткосрочную аренду жилья в Санкт-Петербурге накануне последнего петербургского матча ЧМ-2018 вырос на 83% по сравнению с первым днем чемпионата (14 июня). Причем Северная столица оказалась единственным городом, где спрос неожиданно вырос к концу мундиаля. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 июля в компании «Avito Недвижимость».

Дарья Драй ИА REGNUM Российские фанаты у стадиона «Санкт-Петербург»

«Вероятно, это связано с традиционно высоким туристическим потоком в Северную столицу в период летнего сезона», — предположили аналитики.

Матч за третье место между командами Бельгии и Англии пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля.

В остальных городах, принимавших ЧМ-2018, спрос упал в среднем на 41% по сравнению с началом чемпионата.

В то же время средняя стоимость аренды квартир по объявлениям в Санкт-Петербурге снизилась, как и в большинстве из 11 городов — участников ЧМ. Сейчас она составляет 1 862 рубля за ночь, что на 11% ниже, чем в начале чемпионата.

Сильнее всего подешевело жилье в Волгограде (-89%), Екатеринбурге (-67%) и Самаре (-55%). Зато в Сочи, где в разгаре курортный сезон, средняя цена аренды жилья выросла на 2%.

«Максимальные арендные ставки (по объявлениям с упоминанием в тексте чемпионата мира по футболу) в начале июля по отношению к первому дню чемпионата в городе на Неве не поменялись и сохранились на отметке в 15 000 рублей, — подсчитали в «Avito Недвижимость». — Сильнее всего снизилась максимальная цена в Волгограде (-98%). В Ростове-на-Дону она выросла на 150%».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным петербургских экспертов по недвижимости, чемпионат мира по футболу 2018 года принес разочарование некоторым арендодателям жилья в Петербурге, которые надеялись извлечь максимально возможную выгоду за счет сдачи своего жилья болельщикам и туристам.