Минск, 13 июля, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Как белорусский декрет о развитии предпринимательства оказался для банков еще одним поводом для саморекламы и способом привлечения новых клиентов из числа предпринимателей, с обещаниями красивых перспектив в «IT-стране», рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анастасия Полозкова.

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Так, «Банк ВТБ» в Белоруссии, как заявил начальник его управления по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Олег Савин, в текущем году рассчитывает привлечь порядка 1600 новых клиентов из сегмента малого бизнеса. Причем с начала года уже привлечено более 1300 желающих взять кредит. Тот же Савин сообщил, что принятые документы по развитию бизнеса положительным образом уже сказываются на экономике, а упрощение работы бизнеса и отмену различных бюрократических барьеров банкир назвал «маленькой победой для предпринимателей». По данным на начало лета, в «ВТБ» займов у малого и среднего бизнеса — на 250 млн белорусских рублей, а «Беларусбанк» выделил почти 500 млн.

От находящихся в непростом положении аграриев, видимо, ожидается, что они будут активнее занимать на развитие бизнеса, чему поможет снижение процентов по кредитам: вместо до 21% (в российских рублях) и 12% (в долларах и евро) — до 13% и 8% соответственно.

Что же касается потребительских кредитов, число их растет, к весне текущего года их долги перед банками дошли до рекордной отметки 9,3 млрд рублей.

Какое же будущее обещают стране благодаря либерализации экономики и почему первый заместитель премьер-министра Белоруссии сравнил ее с «цивилизованной, удобной и свободной финансовой гаванью», читайте в статье: Для кого либерализация Белоруссии вымостит путь в светлое будущее?

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