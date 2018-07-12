Москва, 12 июля, 2018, 10:56 — ИА Регнум. В связи с ЧС в Забайкальском крае в Госдуме настаивают на новой системе управления водными ресурсами и на ревизии водохозяйственного комплекса страны, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

Сагдеев Дмитрий Олегович Кремлёвская дамба в Казани

«Нам нужна новая система управления водными ресурсами, существующая система не работает как единый механизм. Только на федеральном уровне у нас только водными ресурсами страны одновременно управляют 15 министерств и ведомств — к чему приводит ситуация семи нянек, мы знаем», — заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») в ходе пленарного заседания.

Он настаивает на обеспечении открытости и достоверности данных о водохозяйственном комплексе страны.

«Около 4 тыс. водохозяйственных объектов — дамбы, плотины — попросту бесхозны. И если быть откровенным, точных цифр по факту ни у кого нет. По официальным данным, в стране от 13 тыс. до 65 тыс. гидротехнических сооружений», — указал парламентарий.