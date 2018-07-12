Москва, 12 июля, 2018, 10:48 — ИА Регнум. В ближайшие двое-трое суток ситуация с разливом рек в Забайкалье усугубится, власти констатируют неисправность ряда гидротехничсеких сооружений в крае. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

75.mchs.gov.ru Паводок в Забайкальском крае

«Ситуация ужасная, по улицам можно проехать только с помощью лодок, водой сносит дороги, мосты, уже полностью разрушено 12 мостов и 16 сильно повреждено в Забайкальском крае, люди вручную копают траншеи вокруг своих домов и поселков — попросту нету техники в Забайкальском крае», — сказал Николаев в ходе пленарного заседания.

Депутат сообщил, что накануне обзванивал избирателей, многие говорят о том, что отсутствовало необходимое централизованное оповещение об угрозе.

«В результате для большинства жителей наводнение стало неожиданностью, уничтожено имущество, жилье, урожай», — отметил парламентарий.

«Местные жители говорят о рисках, которые есть для гидротехнических сооружений, может рухнуть дамба, которая сдерживает реку Шилка, — река, которая практически полностью пересекает край», — указал он.

«Руководство региона указывает на неисправное состояние других гидротехнических сооружений», — добавил глава комитета.

Штормовое предупреждение в Забайкалье, где объявлен режим ЧС из-за паводков, продлено на 13 июля: синоптики прогнозируют сильные дожди и ливни на территории региона.