Москва, 12 июля, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на развитие отечественного футбола, вносят в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля. Предлагается установить новый праздник — 22 октября — День российского футбола.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщица

Праздновать предлагается в день рождения известного футболиста Льва Яшина. Всего же Лев Яшин сыграл 207 «сухих» матчей из 438 зачетных в символическом Клубе своего имени, в который входят отечественные голкиперы, сохранившие свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх, ни один вратарь мира не пользовался такой популярностью, отмечают авторы.

Законопроект позволит придать настоящему и будущему поколениям футболистов и болельщиков новый импульс развития отечественного спорта, заставляет поверить, что в России есть не только хорошие футболисты, которые не уступают лучшим игрокам Европы, но и достойные тренеры, считают в Госдуме.

«Достижения нашей сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года должны стать толчком для развития футбола и других видов спорта по всей России», — уверены парламентарии.