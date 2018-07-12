Кронштадт, Санкт-Петербург, 12 июля, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Прибывшие в Кронштадт большие десантные корабли «Иван Грен» и «Королёв», а также дизельная подлодка Северного флота «Владикавказ» в четверг, 12 июля, отправятся в назначенный район Финского залива.

ВМФ России БДК «Иван Грен»

Экипажи будут участвовать в трехдневной тренировке на отрытой воде, необходимой для подготовки Главного военно-морского парада, сообщили ИА REGNUM в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России по ВМФ.

В тренировке также примут участие корвет «Сообразительный», малый ракетный корабль «Серпухов», малые противолодочные корабли «Зеленодольск» и «Уренгой», малый ракетный корабль «Гейзер», ракетный катер «Чувашия».

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Напомним, парад состоится в воскресенье, 29 июля, в День ВМФ. Участвующие в тренировке корабли и катера в день праздника будут находиться в составе парадного строя на Кронштадстком рейде.

«На следующей неделе к числу кораблей — участников Главного военно-морского парада присоединятся корабли Северного флота. В данный момент они находятся на переходе из Североморска», — сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв.

Добавим, новейший БДК «Иван Грен» принят в состав ВМФ меньше месяца назад, 20 июня 2018 года. Он построен на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде и предназначен для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования.