Москва, 12 июля, 2018, 07:52 — ИА Регнум. В России за неделю (с 27 июня по 4 июля) численность безработных граждан снизилась на 1,3% и составила 700 тыс. 980 человек. Число безработных начало снижаться с начала июня, по данным на 6 июня, в стране насчитывалось 726 тыс. 140 человек. Годом ранее этот показатель составлял 809 тыс. 750 человек, сообщили в Минтруде РФ.

Оноре Домье. Рабочие

За неделю снижение количества безработных граждан произошло в 72 регионах России. Рост числа безработных граждан отмечен в девяти субъектах РФ. Не изменилась численность безработных в четырёх регионах.

По данным на 1 июня 2018 года, уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 1%. Количество свободных вакансий в органах службы занятости, составляет 1,7 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России безработица находится на рекордно низком уровне. Между тем, по словам вице-премьера Татьяна Голиковой, на сегодняшний день около половины безработных в России относятся к возрастной категории от 20 до 34 лет. По данным Росстата, в апреле насчитывалось 3 млн 712 тыс. безработных граждан.

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