Витебск, Белоруссия, 12 июля, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Оршанский авиаремонтный завод, от которого отказались собственники, перейдет в собственность государства. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в Витебскую область.

Oarz.by Оршанский авиаремонтный завод

«Собственника уже здесь (Оршанский авиаремонтный завод) нет, — заявил Лукашенко, слова которого обнародованы на сайте белорусского президента. — Собственники — вы (госорганизации)».

По словам главы государства, Оршанский авиаремонтный завод — «государственное предприятие с сегодняшнего дня», так как сами собственники приняли решение отказаться от завода.

Отметим, что ранее завод принадлежал белорусскому ЗАО «Системы инвестиций и инноваций» и украинскому ПАО «Мотор Сич».

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