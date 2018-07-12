Москва, 12 июля, 2018, 04:44 — ИА Регнум. Доля граждан России, верящих в существование «мирового правительства», за 4 года увеличилась на 22%, следует из данных исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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По данным исследования, в 2014 году доля таких граждан составляла 45%, в 2018 году она уже составляет 67%.

При этом ВЦИОМ отмечает, что треть верящих в «мировую закулису» не может аргументированно обосновать свою позицию, а 74% считают, что интересы этой «закулисы» расходятся с национальными интересами России. Как правило, в члены этого «мирового правительства» граждане России записывают олигархов, банкиров и финансистов.

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