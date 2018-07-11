Москва, 11 июля, 2018, 22:55 — ИА Регнум. Ключевой повесткой переговоров по НАТО в Евросоюзе станет защита странами-членами организации интересов своих производителей вооружений. Об этом 11 июля заявил член Совета Федерации РФ Игорь Морозов в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Меркель понимает, что у неё очень сложная позиция внутри государства. И ей необходимо найти такую линию, гибкую линию, при которой она бы сохранила отношения и с Соединёнными Штатами Америки в любом случае, и при этом она хотела бы сделать всё возможное, чтобы средства, которые сегодня выделяет от своего ВВП Германия, в большей степени оставались в самой Германии, поскольку эта страна — производитель вооружений, экспортёр вооружений и она тоже борется за свои рынки. К таким же странам относятся и Франция, и Италия, и Бельгия», — заявил Морозов.

Сенатор привёл пример попытки Бельгии в начале 2018 года закупить F-35 на смену своим F-16 без тендера. На это Франция тут же заявила протест и те договорённости, что были проведены, были отменены.

«Идёт мощнейшая борьба за этот рынок. Он очень серьёзный и влияет на экономику военно-оборонного комплекса в каждой стране», — указал Морозов.

«В этой связи и заявлена повестка сегодняшнего саммита — усиление сдерживания и сохранение единства. В этом единстве и будут, видимо, искать компромиссы стран НАТО. И те вопросы и декларации, которые будут обсуждаться и подписываться, будут связаны и с вооружениями, и размещением новых подразделений США на территории Европы», — добавил он.

На саммите стран НАТО президент США Дональд Трамп 11 июля потребовал от членов альянса увеличить свои расходы на оборону уже до 4% от ВВП — хотя до этого его требования ограничивались 2%. В ответ на предложение Трампа президент Болгарии Румен Радев заявил, что «теперь все себя спрашивают, он это серьезно про четыре процента», а генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг отметил: «Для начала надо до двух процентов дотянуть. Я на этом сосредоточен».