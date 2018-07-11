Брюссель, 11 июля, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит пользы от НАТО до тех пор, пока все страны — членов альянса не исполнят своих обязательств по повышению расходов на оборону. Об этом он написал 11 июля в своём микроблоге в Twitter.

Дональд Трамп

«Какая польза НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только 5 из 29 стран выполнили свои обязательства?» — заявил глава Белого дома.

По его словам, Соединённые Штаты «платят за защиту Европы, а затем теряют миллиарды в торговле». «Должны заплатить 2% ВВП НЕМЕДЛЕННО, а не к 2025 году», — резюмировал президент США.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Дональд Трамп в ходе заседания саммита НАТО в Брюсселе потребовал от стран альянса довести своих расходы на оборону не до 2%, как было согласовано на саммите у Уэльсе осенью 2014 года, а до 4% ВВП.