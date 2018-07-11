Ташкент, 11 июля, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Депутаты Сената Олий Мажлиса Узбекистана направили председателю правительства республики Абдулле Арипову запрос с предложением снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, сообщает 11 июля издание «Газета.uz».

U.S. Marine Corps Узбекские солдаты

В Сенате считают, что в Узбекистане существуют недостатки в организации и прохождении военной службы в мобилизационном призывном резерве. Кроме этого, в учебных заведениях республики не хватает квалифицированных преподавателей.

Сенат предложил кардинально реформировать службу в мобилизационном призывном резерве. В частности, призывной возраст предлагается сократить из-за отсутствия возможности полного привлечения призывников на службу.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле аналитическая компания Global Firepower опубликовала рейтинг сильнейших армий мира, в котором Узбекистан занял 39-ю строчку. В 2017 году республика занимала 48-ю позицию.