Брюссель, 11 июля, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом выразил несогласие со словам американского лидера о том, что Германия находится в полной зависимости от России из-за поставок газа. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает Associated Press.

White House Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Напомним, на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом Трамп заявил, что Германия якобы находится в полной зависимости от России из-за того, что покупает у нее газ.

Канцлер Германии Ангела Меркель на это заявила, что Берлин проводит самостоятельную политику. Глава германского МИД Хайко Маас также заявил, что его страна ни от кого не зависит — ни от России, ни от США.