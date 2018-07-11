Махачкала, 11 июля, 2018, 19:10 — ИА Регнум. В Дагестане проходят проверки в территориальном Фонде обязательного медицинского страхования. Проверки использования средств идут в отсутствие главы ведомства, пишет «Черновик».

RobillardMichel

По данным издания, Магомеда Сулейманова нет на рабочем месте с прошлой недели, как раз в это время и начались проверки. Есть информация, что он якобы написал заявление на отпуск, но руководство его не подписало. По другим данным, которые приводит издание, он ушел на больничный.

В настоящее время Сулейманов предположительно выехал из России в Объединенные Арабские Эмираты и находится в Дубае.

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Напомним, в Дагестане с января 2018 года идут масштабные проверки во всех министерствах и ведомствах. Уже выявлены многочисленные нарушения в деятельности ряда чиновников, задержаны по подозрению в мошенничестве и превышении полномочий председатель правительства региона Абдусамад Гамидов и другие высокопоставленные чиновники, подозреваемые в нанесении ущерба бюджету на сотни миллионов рублей.

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