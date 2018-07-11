Брюссель, 11 июля, 2018, 19:13 — ИА Регнум. Свероатлантический альянс официально пригласил Македонию к участию в переговорах о членстве бывшей югославской республики в НАТО, 11 июля передает агентство Associated Press.

U.S. Marine Corps Македонские солдаты

Македония добилась переговоров о членстве в НАТО в обмен на переименование названия страны, которое должно состояться по требованию Греции.

Согласно заявлению НАТО, сделанному участниками саммита в Брюсселе, «решение проблемы имени является условием успешного завершения процесса присоединения».

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