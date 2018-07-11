Ереван, 11 июля, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Ситуация на КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе относительно стабилизировалась. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра транспорта Армении Армен Памбукчян.

Sputnik КПП «Верхний Ларс»

«С российской стороны очередь составляет около 4 км, проходимость 4−5 часов. На КПП находятся примерно 60 грузовиков, из которых примерно половина — армянские, груженные зерном», — написал Памбукчян.

По его словам, с грузинской стороны очереди нет, в терминале находятся около 22 машин, из которых 10 армянские.

«Можно констатировать, что проблема решена и есть тенденция к стабилизации», — отметил замминистра.

Он также выразил особую благодарность грузинским властям, за то, что обеспечили проходимость армянских грузовиков с скоропортящимися товарами через границу без очереди.

В последние несколько недель на КПП «Верхний Ларс», через который проходит единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией, образовались многокилометровые очереди. Как ранее заявили в министерстве транспорта Армении, ситуация объясняется тем, что грузинская сторона внедрила новую электронную систему регистрации очереди, о чем водители армянских грузовиков не были проинформированы.

Кроме того в летний сезон резко увеличивается количество туристов, что также сказывается на работе КПП.