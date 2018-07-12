Москва, 12 июля, 2018, 03:03 — ИА Регнум. Двадцатилетнее отставание России от США по беспилотным летательным аппаратам стало результатом непонимания важности этого вооружения до войны 2008 года. Но дополнительное финансирование и грамотный контроль за идущими работами могут принести реальный результат и уменьшение технологического отставания в течение 5−6 лет. О происходящих в России работах на этом направлении рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

U.S. Air Force БПЛА ВВС США

По информации Управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов Генерального штаба ВС России, российская армия имеет на вооружении более 1900 единиц БПЛА, а в рамках госпрограммы вооружений завершается разработка перспективных аппаратов с большой продолжительностью и высотой полёта.

Россия начала «с нуля» в 2008 году, когда война в Южной Осетии стала испытанием для российской армии и тест по многим пунктам был провален (несмотря на сравнительно лёгкую победу). Причем одним из главных пунктов стала именно беспилотная авиация, когда даже у Грузии на тот момент были на порядок лучшие возможности в этой области. Проблема потребовала оперативного решения, как за счёт закупок технологий за рубежом, так и собственных разработок. Так, в 2009 году в Израиле были приобретены БПЛА Searcher II, позже началось их лицензионное производство в России из израильских комплектующих. Машина была названа «Форпост» и из имеющихся в распоряжении российской армии имеет самые большие возможности: дальность действия 250 км, время полёта 15−18 часов и полезная нагрузка до 120 кг. В планах — приступить к самостоятельному выпуску модернизированной версии БПЛА из российских комплектующих. Также в России было разработано множество беспилотников меньшего радиуса действия и габаритов, все успешные российские проекты имеют относительно небольшие габариты, небольшую высоту и дальность полёта, низкую полезную нагрузку, а большая часть ключевых систем все еще закупается за рубежом. И все же по числу беспилотников к нынешнему году Россия вышла на второе или третье место в мире.

Каковы имеющиеся проблемы и перспективы, читайте в статье: Срочно за дело! Россия по беспилотникам отстаёт от США на 20 лет

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