Москва, 11 июля, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Вы стали совладельцем крупнейшего на сегодня производителя на рынке свежих шампиньонов. Почему грибы?

Александр Ивлев Александр Удодов

Основной областью моих интересов всегда был девелоперский бизнес. В 2014 г. после того, как рынок недвижимости просел и срок окупаемости проектов в нем существенно увеличился, пришло понимание, что нужна диверсификация инвестиций. Курс государства на продуктовое импортозамещение подсказал, где нужно искать. В 2015 г. я впервые встретился со своим будущим партнером по грибному бизнесу Олегом Логвиновым, который хорошо знал рынок, имел проработанный бизнес-план и, самое главное, команду специалистов с опытом реализации проектов по выращиванию грибов. В течение всего 2016 года мы вели переговоры с различными банками по условиям и структуре заёмного финансирования. Самые приемлемые условия предложил «Альфа-Банк», в начале 2017 г. с ними было подписано кредитное соглашение на сумму 1 млрд. руб. и первая очередь проекта была полностью профинансирована.

Как развивался проект и что он из себя представляет сегодня?

Компания «Грибная радуга» была зарегистрирована в 2015 г. В течение года проводились проектно-изыскательские работы, в апреле 2016 г. началось строительство теплиц и были подписаны договора на поставку технологического оборудования. В июле 2017 г. «Грибная Радуга» завершила строительство первой очереди мощностью 4 000 тонн в год. На этом этапе инвестиции составили порядка 1,3 млрд. рублей. К четвертому кварталу 2017 г. мы полностью обкатали технологию, набрали и обучили персонал и вышли на плановые показатели урожайности — около 330 тонн в месяц.

На сегодняшний день, закончено строительство второй очереди комплекса. Общая сумма инвестиций увеличилась до 2,6 млрд. рублей, финансирование обеспечивается за счёт собственных средств и кредитов «Альфа-Банка». Новые камеры второй очереди уже загружены, планируется, что производство увеличится до более 7000 тонн грибов в месяц. До конца 2018 г. хотим реализовать третью очередь строительства и довести мощности производства до 17 000 тонн продукции в год. При этом объем инвестиций возрастёт до 5,1 млрд. рублей, а количество рабочих мест достигнет 600. Реализация третьей очереди сделает «Грибную радугу» лидером рынка шампиньонов в стране с долей рынка порядка 20%.

Какова ёмкость российского рынка свежих шампиньонов? Каково соотношение на нем отечественных и импортных грибов? Как вы оцениваете перспективы этого бизнеса?

Рынок свежих шампиньонов интенсивно растет и пока далёк от насыщения. Правильно будет сказать, что грибная отрасль сельского хозяйства только закладывается. Вот цифры. В 2013 г., до введения санкций, емкость рынка свежих грибов — шампиньонов РФ составляла порядка 70 тыс. тонн в год при доле отечественного производства 11% (8 тыс. тонн) и импорте 89%. (62 тыс. тонн). В 2016 году емкость рынка в РФ снизилась до 44 тыс. тонн в год при доле российского внутреннего производства 30% (14,5 тыс. тонн.) и импорте 70% (29,5 тыс. тонн.)

В 2017 г. рынок РФ впервые с 2013 г. показал рост и составил 46,2 тыс. тонн при этом его структура принципиально изменилась — доля российского производства достигла 52% (24 тыс. тонн.) при импорте 48% (22,2 тыс. тонн.).

Сегодня ёмкость рынка ограничена предложением (отечественное производство только развивается, а импорт ограничен санкциями) и достаточно высокой ценой на продукцию. По нашей оценке при строительстве собственных мощностей, импортозамещении и снижении цены потребление на рынке свежих грибов-шампиньонов может достигнуть отметки 120 тыс. тонн. (0,83 кг в год на душу населения).

В чем стратегия развития «Грибной радуги» помимо увеличения объемов производства?

Прежде всего, это повышение качества продукции и увеличение доли рынка за счет этой важнейшей составляющей. Мы также будем развивать прямые продажи своей продукции в крупных розничных сетях в бумажной и пластиковых упаковках различного веса, максимально удобного для покупателей — от 0,3 до 1 кг. Большой потенциал есть в повышении эффективности логистики. Задача — поставка продукта конечному потребителю от грядки до торговой полки за 24 часа.

Насколько технологично выращивание шампиньонов?

Выращивание грибов сегодня, безусловно, одно из самых высокотехнологичных производств в сфере сельского хозяйства. Мы используем так называемую «голландскую технологию, на которой работают практически все ведущие мировые производители шампиньонов. Комплекс по выращиванию состоит из компостного и грибного цехов, удаленных друг от друга на расстоянии 500 м. Первый предназначен для приготовления компоста и включает специальные бункеры, зал для смешивания, тоннели для пастеризации и кондиционирования компоста, холл для проведения операций по загрузке/выгрузке, лабораторию. Грибной цех состоит из камер выращивания, камер шокового охлаждения и склада-холодильника. Выращивание грибов производится на стеллажах в специальных камерах, в каждой из которых поддерживается автономный микроклимат (температура, влажность воздуха, концентрация углекислого газа, скорость воздухообмена). Все вместе — это сложнейшее, автоматизированное биопроизводство непрерывного цикла.

Какова конкуренция на рынке производства шампиньонов? В чем основные сложности и риски?

Выращивание шампиньонов — непростой бизнес, конечный результат которого зависит от чёткого выполнения всех технологических операций на каждом этапе. Он требует контроля 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Главными факторами эффективной реализации таких проектов являются готовность к существенным инвестициям в современные оборудование и технологии, а также наличие команды опытных профессионалов. И то, и другое есть в «Грибной радуге» и мы считаем это нашим важным конкурентным преимуществом.

За последние три года было заявлено множество новых проектов по выращиванию шампиньонов. Фактически, на сегодня, запустить производства удалось только нам, а также двум краснодарским компаниям — «Русский гриб» и «Зелёная линия» («Магнит»).

Есть ли господдержка данного сектора?

При одинаковой эффективности производства себестоимость российского гриба ниже чем у импортного продукта за счёт более низкой стоимости энергетических и трудовых ресурсов, а также существенно меньших затрат на логистику и таможню. Однако, благодаря более высокой стоимости заёмных ресурсов в РФ по сравнению с Европой, экономия в себестоимости «съедается» более высокими затратами на проценты на заёмный капитал. Поэтому, господдержка грибной отрасли нужна для привлечения в неё дешевого долгосрочного заёмного капитала и снижения рисков входа инвесторов. Если это будет, то за несколько лет возможно полностью отказаться от импорта свежих шампиньонов в страну, существенно снизить цену на продукцию и отрасль будет готова экспортировать.

До сегодняшнего дня производители грибов-шампиньонов, несмотря на то, что являются сельхозпроизводителями, не могли рассчитывать на декларируемые формы федеральной государственной поддержки в виду несоответствия ряда нормативно-правовых актов потребностям производителей грибов. Сегодня практически все правовые несоответствия устранены. Открыт реестр на льготное инвестиционное и краткосрочное кредитование на 2018 г. Кроме того, ожидается подписание постановления, по которому возможно получение субсидий на создание грибных и компостных комплексов.

На региональном уровне между «Грибной радугой» и администрацией Курской области было подписано инвестиционное соглашение, по которому у компании есть возможность пользоваться три года льготой по налогу на имущество и льготой по налогу на прибыль, уплачиваемому в региональный бюджет.

Остаётся нерешённым один вопрос — применение ставки 0% по налогу на прибыль к производителям грибов — шампиньонов по причине отсутствия кода продукции «Грибы и трюфеля» в постановлении правительства РФ №458. Несмотря на то, что этот код присутствует в других законодательных актах по сельскохозяйственной продукции, именно постановление №458 утверждает перечень видов продукции, относимой к сельскохозяйственной для целей налогообложения по налогу на прибыль. В указанный перечень включены свежие овощи и фрукты (томаты, огурцы, картофель, капуста, яблоки, груши и пр.), грибы замороженные, консервированные, сушеные, а свежие шампиньоны — нет. Данный вопрос сегодня прорабатывается Министерством сельского хозяйства РФ и, мы надеемся, должен быть разрешён в ближайшем будущем.