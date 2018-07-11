Москва, 11 июля, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Если в КНР начнётся экономический спад, Китай станет покупать меньше российского сырья, но вместо этого постарается нарастить в РФ поставки своей продукции, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 11 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая общей стоимостью 200 млрд долларов.

Фёдор Разин. Сталь идет (Бригада сталеваров). 1961

«Трамп ставит задачу вернуть американские компании в США, и он эту задачу решит, пусть и не в полном объёме, — сказал Кагарлицкий. — После этого в Китае может начаться экономический спад, который отразится и на российской экономике».

Однако эксперт уточнил, что уход США из КНР может повлиять на экономику Китая, так же как на Россию повлияли санкции.

«Мы прекрасно понимаем, что санкции не являются причиной наших экономических проблем, — пояснил Кагарлицкий. — Но при каких-то определённых раскладах они могут усугубить дело. То же самое и с Китаем. Торговая война сама по себе причиной серьёзных неприятностей не будет, но, учитывая, что в КНР накопилась масса других проблем, в совокупности это может иметь тяжёлые последствия».

По словам Кагарлицкого, в такой ситуации Китай будет меньше покупать российского сырья, но будет вынужден сбросить куда-то весь свой товар, который раньше шёл в США.

«Если РФ не присоединится к протекционистской политике, за этим последует дальнейшая деиндустриализация и развал ее внутреннего рынка», — констатировал директор ИГСО.

Напомним, как стало известно 10 июля, президент США Дональд Трамп распорядился ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из КНР общей стоимостью 200 млрд долларов.

Теперь в США стартует процедура общественного обсуждения списка товаров, которые обложат новыми пошлинами.

До этого Вашингтон уже вводил пошлины, направленные на защиту американской экономики от китайского импорта. Речь идёт о 25-процентных пошлинах на поставки из Китая товаров на сумму 34 млрд долларов.