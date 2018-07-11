Санкт-Петербург, 11 июля, 2018, 14:40 — ИА Регнум. Вторичное жилье дорожает одновременно с первичным в Петербурге, вопреки ожиданиям населения. Об этом заявила 11 июля президент ГК «ЭКОТОН», председатель правления Санкт-Петербургской палаты недвижимости Екатерина Романенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Крыши Петербурга

При этом, замечает Романенко, в 2018 году рынок «вторички» в Петербурге остался «рынком покупателя», так как разрыв между спросом и предложением сохранился — примерно в 2,5 раза объемы предложения превышают объемы спроса.

«Имеются общие ожидания, что цены должны упасть. Но, тем не менее, на рынке у покупателя существует определенная усталость от этого ожидания, так как цены не падают. Статистика показывает, что в 2018 году цены тихонечко начали расти. Это удивительно при всей статистике, которую даёт наша экономика, но это так», — замечает Романенко.

В 2018 году стоимость квадратного метра на вторичном рынке Северной столицы увеличилась примерно на 1 тыс. рублей, до 108 тыс. за кв. метр. Риелтеры чувствуют значительное оживление на рынке.

Романенко предполагает, что вступившие в силу поправки в 217-ФЗ еще больше поднимут цены на первичном рынке в хороших локациях, и покупателям придется обратить свое внимание на старые квартиры.

«Цены начнут постепенно расти, пока застройщики приспособятся к этому закону, начнут работать с этими изменениями. Конечно, спрос повернется к «вторичке». Думаю, к концу года цены не только подрастут, но и спрос тоже увеличится», — сказала Романенко.

Как и в случае с первичным жильем, люди пытаются максимально сэкономить на покупке квартиры, в связи с чем наблюдается серьезное расслоение в спросе.

«Большее количество людей имеют малые деньги, конечно, и они постараются купить самое дешевое, что есть. Речь о тех, кто приходит с ипотекой, о тех, которые берут то, на что хватит денег. Это около 60% от общего количества сделок», — говорит Романенко.

Тем не менее, растет и популярность более дорогих квартир в так называемой «новой вторичке» — домах, построенных после 2000 года, хотя их процент в общем объеме сделок невелик.

«Разрыв в цене очень большой между дешевыми квартирами и более элитными. По нашим данным, 70−80% сделок проходят с ипотекой и разнообразными субсидиями. Людей с прямыми деньгами не так много. Существует некая неопределенность, будут ли расти цены, и как будут расти, но катализатором роста является снижение ключевой ставки по ипотеке. Они будут работать, конечно, и на покупку «бабушкиных квартир». На мой взгляд, лучше купить «хрущевку» в Московском районе, чем в Кудрово или на Парнасе. Я считаю, что это более выгодная и жизненная покупка», — сказала Романенко.

При этом, по ее словам, стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке, например, в Кировском районе, в трех остановках от метро, начинается от 3 млн рублей.

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Напомним, цены на новое жилье в Петербурге в первом квартале 2018 года выросли в среднем на 5%, во втором квартале они были стабильны. При этом сохраняется интерес покупателей к квартирам маленькой площади — на большее у людей просто нет средств.