Екатеринбург, 11 июля, 2018, 14:20 — ИА Регнум. В регионах Уральского федерального округа число возможных банкротов превышает общероссийский показатель. По оценкам Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с начала 2018 года число потенциальных банкротов в России выросло на 4% и составило 926,7 тыс. человек. Данные были собраны у 4 100 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе национального бюро.

Dan Moyle Банкрот

Учитывались граждане, которые имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней. Однако в 2017 году число потенциальных банкротств увеличилось на 22,5% и составляло 727 тыс. человек. По состоянию на начало июля 2018 года основная часть плохих кредитных историй приходилась на потребительские кредиты — 68%, ипотека — 2,2%.

Наибольшая динамика роста числа потенциальных банкротов отмечена в Чукотском автономном округе, Якутии, Забайкалье и Дагестане. Свердловская область на пятом месте после них.

«Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу около трех лет назад, однако говорить о массовом банкротстве заемщиков пока не приходится. Признать себя банкротами решились менее 10% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство для заемщиков — вынужденная и к тому же не «дешевая» мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

В Уральском федеральном округе, по подсчёту НБКИ, более всего потенциальных банкротов проживает в Свердловской области — 33 854 человека. Затем по нисходящей следует Челябинская область — 23 981 человек, Ханты-Мансийский автономный округ — 15 193, Тюменская область — 12 822, Курганская — 5 244, Ямало-Ненецкий автономный округ — 4 045 потенциальных банкротов.

Рост числа возможных банкротов с начала 2018 года, как уже говорилось, наблюдается в Свердловской области — на 9,8%, в ЯНАО — на 6,6%, в Тюменской области — на 6,5%, в Курганской области — на 6,3%, в ХМАО — на 5,5%. Ниже общероссийского показателя рост возможных банкротств наблюдается лишь в Челябинской области — на 2,6%.