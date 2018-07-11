Санкт-Петербург, 11 июля, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Рост объема продаж на рынке нового жилья в Петербурге в 2018 году совпал с прогнозируемыми цифрами. Об этом сообщила 11 июля директор по продажам компании «Главстрой-СПб» Юлия Ружицкая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилья

За первые шесть месяцев 2018 года рост объема продаж составлял у разных застройщиков от 20% до 46%, таким образом, средняя цифра приближена к прогнозируемым 30% роста.

«В первую очередь, это связано со снижением ставок по ипотеке. Банки в первом полугодии интенсивно снижали процентные ставки по ипотеке, это сказалось на росте спроса среди покупателей. На сегодня порядка 75% сделок в сегменте массмаркета заключается при помощи ипотеки», — сказала Ружицкая.

Она добавила, что средний ипотечный кредит этом сегменте также подрос с 2 млн до 2,5 млн рублей. Растет и интерес к малогабаритным «семейным» квартирам с двумя или тремя комнатами.

Ружицкая отмечает, что застройщики сами провоцируют рост предложения, так как пытались вывести на рынок как можно больше квадратных метров жилья до вступления в силу поправок в федеральный закон №214 «Об участии в долевом строительстве…».

«Люди поняли, что ставки по кредитам снижаются, предложение сегодня на рынке очень большое, рынок насыщенный, выбор большой, цены плюс-минус стабильны, растут со стадией готовности дома. Поэтому клиенты принимают решение о покупке квартиры даже «про запас», то есть с большим количеством комнат, чем изначально предполагали», — заметила Ружицкая.

Напомним, как заявил 4 июля вице-губернатор Игорь Албин, у Петербурга есть значительный потенциал для строительства жилья в период 2019—2024 годов.

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В то же время, как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2018 года темпы ввода жилья в Северной столице сократились в 1,7 раза по сравнению с тем же периодом 2017 года. Тем не менее, в Смольном считают, что ситуация не внушает опасений.