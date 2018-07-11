Санкт-Петербург, 11 июля, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Чемпионат мира по футболу 2018 года принес разочарование некоторым арендодателям жилья в Петербурге. Об этом заявил 11 июля генеральный директор ГК «Active Group» Яков Волков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Иностранные болельщики в Петербурге

Накануне мундиаля в сети появилось множество сообщений о сдаче в аренду жилья по крайне завышенным ценам, причем качество квартир оставляло желать лучшего — таким образом местные жители надеялись заработать на гостях ЧМ, пользуясь дефицитом гостиничных номеров. Однако, по словам Волкова, в Петербурге сделать это мало кому удалось.

«Большое количество собственников, которые на ажиотаже в СМИ услышали о взрывном повышении цен, интересовались, за сколько можно посуточно сдать квартиру, им называли реальную цену, они расстраивались и уходили», — сказал Волков.

В этом случае граждане могли прибегнуть к самостоятельной сдаче в аренду через популярные сервисы Booking.com и AirBnB. Но первый из них очень быстро закрыл регистрацию новых квартир от собственников из-за пресыщения рынка.

«Количество предложений выросло в несколько раз, и Booking просто не справлялся с таким потоком. На этом фоне цены остались примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Свободных квартир достаточно много, и, если человек завышает цены на этот период, то он просто квартиру не сдаёт. Ожидания не совпали с реальностью, цены по 100 тысяч рублей в сутки не подтвердились, чемпионат мира не оправдал ожиданий некоторых арендодателей», — пояснил Волков.

Тем не менее, по его словам, в элитном сегменте аренды жилья наблюдается некоторый рост, в том числе и за счет клиентских групп FIFA, причем речь идет не только о краткосрочном, но и долгосрочном периоде аренды.

Как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на данные сервиса бесплатных объявлений «Юла», стоимость аренды квартиры в Петербурге перед началом ЧМ-2018 достигала 25 тысяч рублей в сутки. Власти заявляли о предполагаемом приезде не менее 400 тысяч гостей в Петербург в период мундиаля.