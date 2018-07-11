Симферополь, 11 июля, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Для более детального изучения уникальной карстовой пещеры, найденной в зоне строительства трассы «Таврида» в Крыму, создадут специальную комиссию, в которую войдут местные и федеральные специалисты. Об этом на своей странице в Facebook 11 июля сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«По моему поручению создаётся комиссия, в состав которой будут включены специалисты Российского географического общества, Российского союза спелеологов, министерства транспорта, экологии и природных ресурсов, Ростехнадзора, Крымского федерального университета, а также компании «ВАД», которая ведёт строительство трассы», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в предгорном Крыму во время строительства трассы «Таврида» обнаружили самую большую карстовую пещеру, протяжённость которой составляет более километра. Внутри полости учёные обнаружили большое количество фрагментов останков древних животных, возраст которых оценивается в 75−100 тысяч лет.