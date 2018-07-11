Симферополь, 11 июля, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Исследуя найденную при строительстве трассы «Таврида» в районе крымского посёлка Зуя уникальную карстовую пещеру, палеонтологи обнаружили большое количество останков древних животных, возраст которых оценивается в 75−100 тысяч лет. Об этом 11 июля сообщили в Российском союзе спелеологов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Палеонтологи уже определили кости взрослого мамонта и мамонтёнка, винторогого барана и гигантского оленя. Учёные отмечают, что на останках видны следы погрыза, а на стенах логова — следы когтей. При этом часть костей раздроблена нетипичным для хищников образом», — уточнили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, протяжённость отснятых с помощью топографической съёмки ходов найденной пещеры составляет 1015 метров.