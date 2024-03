Латвия, 11 сентября, 2006, 18:29 — ИА Регнум. В Лондоне в посольстве Латвии в Великобритании сегодня, 11 сентября, прошёл семинар о возможностях банковского сектора Латвии - "Building on Success - next steps for Latvia and its Banking Sector", подготовленный посольством в сотрудничестве с латвийским банком Parex bankа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МИД Латвии. На семинаре шла речь об экономическом развитии и возможностях инвестиций в Латвии и в целом в регионе Прибалтики с акцентом на потенциал финансового рынка. Это уже второе совместное мероприятие посольства и Parex bankа , посвящённое развитию финансового сектора в Латвии, что, как подчёркивают в МИД, свидетельствует о росте интереса к республике как партнёру по сотрудничеству. В семинаре приняли участие представители более сорока международных финансовых структур, включая такие как HSBC, Barclays Bank, Deutsche Bank , JP Morgan и другие.