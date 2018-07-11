Москва, 11 июля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел РФ не оставит высылку российских дипломатов из Греции без ответа. Как заявили в дипломатическом ведомстве, он будет «традиционным».

Черкасский Андрей ИА REGNUM Греция

Читайте также: Афины высылают двух российских дипломатов — СМИ

Афины могут встроиться в фарватер антироссийской политики Запада

Ведомство намерено принять «зеркальные меры», однако в какие сроки, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, Афины приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов и запретить въезд на территорию еще двум представителям дипломатического ведомства. Греческие власти считают, что дипломаты «вмешиваются» во внутренние дела страны, а их действия «подрывают национальную безопасность». При этом отмечается, что принятые меры направлены против конкретных дипломатов, в целом же Греция желает поддерживать с Россией хорошие отношения.

Ранее по теме: Толстой: Высылка дипломатов не решит накопившихся проблем

Шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов не сомневается, что «это недружественная акция со стороны Греции, с которой у России традиционно были хорошие отношения». По его словам, нужно, конечно, разобраться в конкретных деталях, но «складывается ощущение, что Афины могут начать вклиниваться в фарватер санкционной политики стран Запада против России».