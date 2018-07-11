Москва, 11 июля, 2018, 09:23 — ИА Регнум. Российский потребитель в среднем потратил 513 рублей за один поход в магазин в июне. Это на 8 рублей (на 1,5%) меньше, чем в мае, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

В магазине

Отмечается, что индекс среднего чека снижается третий месяц подряд. С учетом официальной месячной инфляции сокращение среднего чека в июне составило лишь 1%. По сравнению с июнем 2017 года показатель сократился на 1,9%.

Жители Москвы в среднем тратили столько же, сколько в мае. В Санкт-Петербурге средний чек вырос за месяц на 2,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по март 2018 года индекс среднего чека демонстрировал рост, однако в апреле этот тренд прервался. Апрельский показатель составил 530 рублей, что на 4,7% меньше, чем в марте.

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