Тайюань , Китай, 11 июля, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Купленная тридцатью пятью патриотичными покупателями на аукционе Сотбис в Нью-Йорке голова статуи Будды времен династии Тан (618 — 907) вернулась на родину в Китай и была подарена буддистскому храму, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

Статуя Будды

Церемония передачи головы Будды прошла утром 10 июля в буддистском храме в горах Утай в провинции Шаньси. На церемонии присутствовали 100 монахов и верующих.

«Возвращение тысячелетней статуи говорит о поддержке и внимании людей всех сфер жизни, которое они уделяют культуре и защите культурного наследия», — заявил один из монахов по имени Лунмин.

Храм был построен около 1200 лет назад, однако затем был разрушен в 842 году в результате междоусобного конфликта конфликта. Перед Второй мировой войной были найдены его руины, а затем начато восстановление. В храме было найдено около 10 тыс. спрятанных статуй Будды.