Пекин, 11 июля, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Планы руководства США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров на общую сумму $200 млрд шокировали Пекин. Об этом сообщает пресс-служба министерства коммерции Китая.

Американская таможня. Пошлины

«Китай шокирован действиями США», — говорится в заявлении министерства.

В ведомстве добавили, что официальный Пекин вынужден будет принять «необходимые контрмеры», чтобы защитить основные интересы страны и интересы народа КНР.

Ранее ряд СМИ сообщил, что администрация президента США планирует ввести новые пошлины на товары из Китая в размере $200 млрд.

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