Берлин, 11 июля, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Компания Mercedes-AMG собирается выпустить спорткар, который будет конкурировать с такими моделями Porsche, как 718 Cayman и 718 Boxster, об этом 11 июля сообщил портал Motor1.

Значок Мерседес

На данный момент проект находится в стадии концепции, конструкторы компании рассматривают варианты компоновки двигателя. При этом эксперты отмечают, что разработка среднемоторной платформы обойдётся компании дороже. Ожидается, что мощность двигателя нового спорткара будет на уровне 300−400 л.с. Стоит отметить — если проект получит «зеленый свет», это будет уже пятая специализированная модель Mercedes-AMG, она присоединится к уже существующим SLS, GT 4-Door Coupe, GT и Project One.

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Напомним, ранее Mercedes выложил в сеть эскизы новой версии кроссовера GLE. На них было видно, что машина получила объединённый дисплей панели приборов и информационно-развлекательной системы.