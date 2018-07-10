Террорист взорвал кандидата на выборах в Пакистане
Пешавар, Пакистан, 10 июля, 2018, 23:43 — ИА Регнум. Взрывом бомбы террориста был убит кандидат от «Национальной партии Авами» (ANP) в пакистанском Пешаваре Харун Ахмед Билур, 10 июля передает агентство Associated Press.
Теракт произошел на митинге сторонников кандидата от ANP. По сообщению полиции, кроме Билура погибли 11 его сторонников. 35 человек, в том числе 16-летний сын Билура, получили ранения.
Отмечается, что отец кандидата, Башир Ахмед Билур, также был убит террористом-смертником во время предвыборной встречи со сторонниками в 2012 году.
Общенациональные и региональные выборы в Пакистане состоятся 25 июля. Армия Пакистана уже заявила о готовности по просьбе органа надзора за выборами развернуть для обеспечения порядка на избирательных участках более 370 тыс. военнослужащих.
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