Пешавар, Пакистан, 10 июля, 2018, 23:43 — ИА Регнум. Взрывом бомбы террориста был убит кандидат от «Национальной партии Авами» (ANP) в пакистанском Пешаваре Харун Ахмед Билур, 10 июля передает агентство Associated Press.

Michael Deal Взрыв

Теракт произошел на митинге сторонников кандидата от ANP. По сообщению полиции, кроме Билура погибли 11 его сторонников. 35 человек, в том числе 16-летний сын Билура, получили ранения.

Отмечается, что отец кандидата, Башир Ахмед Билур, также был убит террористом-смертником во время предвыборной встречи со сторонниками в 2012 году.

Общенациональные и региональные выборы в Пакистане состоятся 25 июля. Армия Пакистана уже заявила о готовности по просьбе органа надзора за выборами развернуть для обеспечения порядка на избирательных участках более 370 тыс. военнослужащих.

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