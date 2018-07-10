Тревизо, Италия, 10 июля, 2018, 20:12 — ИА Регнум. В Италии в возрасте 74 лет умер один из основателей модного дома и группы компаний Benetton Карло Бенеттон. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает ANSA.

Www.benettongroup.com Рециденция модного дома Бенеттон

Модельер Карло Бенеттон умер в итальянском городе Тревизо от тяжелой болезни, с которой боролся на протяжении полугода.

Карло Бенеттон основал Benetton Group в 1965 году вместе с двумя братьями, Джильберто и Лучано, и сестрой Джулианой. При этом Крало был самым младшим из них.

Карло стал управляющим производством, Джулиана — главным конструктором, Лучано — председателем компании, а Джильберто — ответственным за ее административную политику.

Benetton Group на данный момент является одним из ведущих мировых брендов в индустрии моды. Benetton располагает сетью из 6000 магазинов в 120 странах. Магазины управляются независимыми партнёрами и дают оборот более €2 млрд в год.