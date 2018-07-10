Новосибирск, 10 июля, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк провели совещание по подготовке к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею, который состоится в Новосибирске в 2023 году.

Пресс-служба правительства Новосибирской области Владислав Третьяк и Андрей Травников (справа)

Пресс-служба правительства Новосибирской области Совещание по подготовке к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2023 в Новосибирске

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, участники совещания рассмотрели вопросы строительства многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко, развития прилегающей территории и сопутствующей инфраструктуры.

По словам Андрея Травникова, победа России в борьбе за право провести в Новосибирске в 2023 году молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой — это успех не только Новосибирской области, но и всей страны. Однако работа предстоит масштабная, подчёркивает руководитель региона. Необходимо построить саму арену, провести благоустройство окружающей территории, построить станцию метро «Спортивная».

Пресс-служба правительства Новосибирской области Андрей Травников (справа) и Владислав Третьяк провели совещание по подготовке к проведению Молодёжного чемпионата мира по хоккею, который состоится в Новосибирске в 2023 году

"Мы все понимаем, что на это событие приедут тысячи болельщиков со всего мира. Сроки работ очень сжатые, но вполне реальные. Конечно, такие жёсткие сроки можно выдержать только при стабильном финансировании, при поддержке федерального центра. Будем продолжать соответствующую работу с правительством России в течение лета этого года. Также необходимо создать оргкомитет мероприятия», — отметил врио губернатора Новосибирской области.

Президент Федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк поблагодарил главу региона и правительство Новосибирской области за то искреннее участие, которое они принимают в организации грядущего молодёжного чемпионата мира. Он подчеркнул, что регион с такой спортивной историей и такой хоккейной командой «Сибирь заслуживает проведения соревнований самого высокого уровня.

«Все звёзды мирового хоккея, будущие звёзды КХЛ и НХЛ приедут к вам. Это второе по уровню хоккейное соревнование после «взрослого» чемпионата мира. Я знаю, что этот праздник состоится на самом высоком уровне. Конечно, и Федерация хоккея России, и министерство спорта, и лично губернатор, правительство всё сделают, чтобы этот праздник был достойным», — сказал президент ФХР.

На совещании были обозначены конкретные задачи по подготовке к МЧМ-2023. Необходимо иметь два полноценных стадиона для проведения соревнований; обеспечить самую высокую посещаемость всех матчей, так как телевизионная картинка будет транслироваться на весь мир. Также Третьяк отметил, что нужно обеспечить организацию фан-зоны для тех, кто не сможет попасть на трибуны, привлечь к подготовке и проведению турнира волонтёров. Среди задач, обозначенных на совещании, обеспечение комфортного размещения участников и гостей чемпионата; создание оптимального трафика транспортных и людских потоков; обеспечение должных мер безопасности и правопорядка; организация эффективного взаимодействия всех служб при проведении соревнований; широкомасштабное информационное сопровождение.

Представитель компании-проектировщика, заместитель генерального директора ООО «Проектный институт «Арена» Алексей Орлов на совещании представил подробный план-схему будущего многофункционального сооружения. Проект в ближайшее время вынесут на публичное обсуждение. При этом учитывается не только сам стадион, но и прилегающая инфраструктура: строительство станции метро «Спортивная», набережной и парковой зон, паркингов и перехватывающих парковок, реконструкция дамбы Октябрьского моста и площади им. Лыщинского, строительство автодорог и водоочистных сооружений. Общая площадь благоустройства составляет 30 га. Необходима организация периметра безопасности со всей современной инфраструктурой, правильная система подъездов и входных зон. Вместимость арены составит 10 500 зрителей.

Пресс-служба правительства Новосибирской области Проектные предложения по фасадам и планировке многофункциональной ледовой арены в городе Новосибирске

Проектно-сметная документация должна быть сдана на экспертизу не позднее октября 2018 года. Непосредственно начало строительства запланировано на 2019 год. Новую арену планируют ввести в эксплуатацию 30 июня 2022 года, станцию метро «Спортивная» — 15 апреля 2022 года.

Андрей Травников подчеркнул, что необходимо уделить пристальное внимание внешнему виду будущей арены и новой станции метрополитена, их сочетаемости друг с другом и с окружающей инфраструктурой, видам на будущее спортивное сооружение с воды и с правого берега. Владислав Третьяк добавил, что нужно уделить особое внимание видеокубу — «сердцу» современных спортивных арен, а также уровню комфорта на трибунах.

В пресс-службе правительства Новосибирской области уточнили, что перед совещанием Андрей Травников и Владислав Третьяк посетили действующий ледовый дворец спорта «Сибирь», ознакомились с планом ремонта (реконструкции) ЛДС «Сибирь», который планируется использовать в рамках проведения МЧМ-2023, а также посетили тренировку хоккеистов-юниоров.

Самым важном этапом реконструкции ЛДС «Сибирь» специалисты называют замену охлаждающей плиты и бортов согласно современным требованиям спортивной безопасности. Также потребуется замена льдоуборочных комбайнов, исчерпавших свой ресурс.

К МЧМ-2023 нужно обустроить четыре новых раздевалки. Будут по-новому оборудованы трибуны. Помещения судейских комнат, зона допинг-контроля и пресс-зона, систему вентиляционного оборудования и кондиционирования, фасад и кровлю, световое и звуковое оборудование приведут в соответствие с регламентом международных соревнований. Речь также идёт об обустройстве видеокуба. Все работы должны быть завершены к середине 2022 года.

Напомним, 30 мая 2018 года Федерация хоккея России получила официальное подтверждение от Международной хоккейной Федерации о проведении Молодёжного чемпионата мира 2023 года по хоккею с шайбой в городе Новосибирске. Право проведения МЧМ-2023 оспаривали Канада, США, Швеция и Финляндия.

Справка: Молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой проводит Международная хоккейная Федерация (IIHF) по инициативе Федерации хоккея СССР и Чехословацкого хоккейного союза, начиная с 1977 года. К чемпионату допускаются молодёжные сборные, составленные из хоккеистов в возрасте до 20 лет. До 1977 года состоялись три турнира, имевшие статус неофициальных чемпионатов мира (все три выиграла сборная Советского Союза). С 1977 года чемпионат мира имеет статус официального турнира IIHF.

Первый неофициальный турнир 1974 года принимал Советский Союз, он проходил в городе Ленинграде. Также наша страна принимала четыре официальных Молодёжных чемпионата мира по хоккею с шайбой: в 1983 году в Ленинграде; в 1988 году в Москве; в 2001 году в Москве и Подольске, в 2013 году в Уфе.

Отечественные хоккеисты побеждали на Молодёжных чемпионатах мира по хоккею 13 раз под флагами СССР (восемь раз), СНГ (один раз) и России (четыре раза). В последний раз российская «молодёжка» победила на МЧМ в 2011 году в США. Тогда российский хоккеисты в финальном матче уступали канадцам со счётом 0:3, но переломили ход игры и победили со счётом 5:3. Одним из авторов победы тогда стал воспитанник хоккейной «Сибири» Владимир Тарасенко (ныне — «Сент-Луис Блюз», НХЛ).