Душанбе, 10 июля, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Вода из Сарезского озера пойдет на экспорт. Китайская компания Heaven Springs Dynasty Harvest Group и крупнейший коммерческий банк в Таджикистане «Ориёнбанк» подписали стратегическое соглашение о совместном коммерческом использовании воды Сареза, сообщают сегодня, 10 июля, таджикистанские СМИ.

NASA Сарезское озеро. Вид из космоса

Отмечается, что документ был подписан еще в мае 2018 года. Ожидается, что в рамках этого сотрудничества будет построено предприятие по производству питьевой воды, которая далее будет идти на экспорт в страны Туркестана и другие государства.

Никаких дополнительных подробностей не сообщается. «Ориёнбанк» пообещал прокомментировать информацию в ближайшие дни, пишет «Азия-Плюс».

Отметим, что таджикские власти не раз пытались предложить иностранным партнерам заняться экспортом воды из Сарезского озера, однако за этот проект ранее так никто и не взялся.

Напомним также, что Сарезское озеро образовалось в 1911 году в результате катастрофического перекрытия русла реки Бартанг. Объем воды этого озера составляет более 17 кубических километров. Исследователи отмечают, что находящееся в сейсмоактивной высокогорной зоне — в Мургабском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана — озеро является источником потенциальной опасности. По некоторым предположениям, в случае прорыва естественной плотины, селевой поток может пройти почти до Аральского моря. В зоне возможного затопления проживают 6 млн человек.