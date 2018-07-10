Севастополь, 10 июля, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Несмотря на отрицательное заключение губернатора Севастополя, депутаты местного Заксобрания поддержали бюджетные изменения на 2018 год, увеличив финансирование Контрольно-счётной палаты. Решение принято 10 июля на сессии парламента.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«Направить на дополнительное финансирование оплаты персонала КСП в объёме 9,5 млн рублей. На обеспечение работы Законодательного собрания — 7,7 млн рублей», — сообщил председатель постоянного комитета по бюджету Вячеслав Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года во время принятия бюджета Севастополя на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов под давлением правительства города содержание аппарата парламента и КСП было сокращено на 30%, после чего парламентарии в знак протеста отказались от своих зарплат.

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