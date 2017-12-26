Севастопольские депутаты отказались от зарплаты

Севастополь, , 16:23 — REGNUM Часть депутатов Законодательного собрания Севастополя, работающих на постоянной основе, отказалась от зарплаты ради сохранения парламентского органа как независимого и работоспособного органа власти. Получать зарплату теперь будут лишь глава парламента и, возможно, ещё два депутата, мнение которых об этом пока неизвестно.

Как сообщает ForPost, такое заявление сегодня, 26 декабря, перед пленарным заседанием сделали на брифинге заместитель председателя заксобрания Севастополя Александр Кулагин и глава постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов. Законодательное собрание, подчеркнул Кулагин, является независимым органом государственной власти в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Контрольно-счётная палата — независимый орган внешнего финансового контроля, от работоспособности которого в Севастополе зависит очень многое. Тем не менее, исполнительная власть предприняла две попытки резко сократить финансирование как заксобрания, так и КСП. Это сокращение было заложено в первом варианте проекта трехлетнего бюджета города, и второй вариант, внесённый на рассмотрение депутатов 25 декабря, ничего в этом плане не изменил.

«Сокращение финансирования этих двух органов является прямым вмешательством в их деятельность и нарушает принципы их функционирования, важнейшим из которых является независимость, — подчеркнул вице-спикер. — Кроме того, это прямо противоречит федеральному законодательству и законодательству города Севастополя. Несогласование плана контрольной деятельности со стороны губернатора города Севастополя, заявление о желании переформатировать устройство контрольно-счётной палаты является угрозой установленным Конституцией принципам взаимодействия органов государственной власти и риском бесконтрольной деятельности исполнительной власти».

Он отметил также, что весь имеющийся в арсенале исполнительной власти потенциал, включая государственные СМИ, был брошен на создание у севастопольцев впечатления, будто депутаты пекутся исключительно о своих интересах. В связи в этим, а также «ради сохранения профессионального коллектива аппарата законодательного собрания», депутаты внесли на рассмотрение заксобрания законопроект о сокращении числа депутатов, работающих на постоянной основе. Как подчеркнул Вячеслав Горелов, все прежние свои обязанности депутаты будут выполнять в прежнем объёме.

«Мы также надеемся на поддержку глав комитетов по экономике и по городскому хозяйству, которые не участвовали в обсуждении этого закона», — подчеркнул Горелов.