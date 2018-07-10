Москва, 10 июля, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Положительные отзывы на законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста, продолжают поступать фактически каждый день. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По данным профильного министерства, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в Госдуму органы власти 61 региона.

«Цифра растет фактически каждый день», — цитирует Топилина пресс-служба министерства.

В Минтруде указали, что «процесс идет во многом с опережением сроков».

Регионы должны определиться с позицией до 16 июля, отметил глава Минтруда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста вызвал широкий резонанс в обществе. Предполагается, что профильные комитеты обсудят инициативу правительства 18 июля, Совет Думы определит дату обсуждения законопроекта на пленарном заседании в первом чтении. Принятие закона предполагается в осеннюю сессию.