Больше 60: Число положительных отзывов на пенсионную реформу растёт
Москва, 10 июля, 2018, 17:42 — ИА Регнум. Положительные отзывы на законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста, продолжают поступать фактически каждый день. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.
По данным профильного министерства, положительные отзывы на законопроект о повышении пенсионного возраста направили в Госдуму органы власти 61 региона.
«Цифра растет фактически каждый день», — цитирует Топилина пресс-служба министерства.
В Минтруде указали, что «процесс идет во многом с опережением сроков».
Регионы должны определиться с позицией до 16 июля, отметил глава Минтруда.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста вызвал широкий резонанс в обществе. Предполагается, что профильные комитеты обсудят инициативу правительства 18 июля, Совет Думы определит дату обсуждения законопроекта на пленарном заседании в первом чтении. Принятие закона предполагается в осеннюю сессию.