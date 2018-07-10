Дамаск, 10 июля, 2018, 17:15 — ИА Регнум. Провинция Алеппо

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Протурецкие боевики в кантоне Африн в северной части провинции Алеппо активно уничтожают имущество местного населения, которое покинуло этот регион вместе с курдскими вооруженными отрядами.

Поджигаются фермы, сельскохозяйственные угодья, разрушается система орошения полей. Только за прошедшую неделю сожжено около трех тысяч ферм. Все это происходит с молчаливого согласия турецких военных для того, чтобы курды не могли вернуться обратно на эти земли.

ИА REGNUM ранее сообщало о бесчинствах боевиков в кантоне Африн.

В юго-западной части провинции Алеппо у поселка Икарда террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели налет на боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Из бесшумного оружия террористы сняли часовых, затем, используя фактор внезапности, расправились с остальными. Таким образом, был полностью уничтожен отряд из десяти бойцов элитного подразделения спецназа группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под названием «Джейш аль-Нахбе».

9 июля «черными» на фугасе в районе населенного пункта Хазара был подорван автомобиль с боевиками группировки «Джунд аль-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая является союзником «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Убито четыре джихадиста из близкого окружения главаря группировки.

Провинция Хама

Крупная бандгруппа джихадистов из группировки «Хуррас аль-Дин» (Hurras al-Din — организация, деятельность которой запрещена в РФ) предприняла попытку прорыва оборонительных рубежей 10-й бригады Сирийской арабской армии на стыке провинций Хама и Идлиб. Данная группировка является одним из сирийских филиалов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

У деревни Дрейба передовые посты охранения обратили внимание на срабатывание сигнальной мины. Вскоре была обнаружена и группа из пятидесяти боевиков. Джихадисты попытались сходу, применяя автоматическое стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатометы, овладеть сирийскими позициями.

Несмотря на открытие плотного огня из траншей, исламисты продолжили атаку. Пришлось задействовать минометы. В результате противник залег и под непрекращающимся минометным огнем отступил.

На поле боя осталось восемь трупов, три гранатомета РПГ-7, четыре пулемета ПКМ и десять автоматов.

Провинция Хомс

Сирийское агентство SANA сообщило об очередной атаке израильских ВВС в ночь с 8 на 9 июля на сирийскую авиабазу Т-4, которая находится в провинции Хомс. Несколько ракет класса «воздух-земля» были поражены сирийскими средствами ПВО.

Прорвавшие систему ПВО ракеты привели к значительным разрушениям. О жертвах не сообщается. В ходе отражения налета был подбит израильский самолет, о его дальнейшей судьбе нет данных. Следует отметить, что авиабаза Т-4 активно используется иранскими военными.

Провинция Хасака

Наступление Сирийских демократических сил на силы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно снизило свои темпы. Последние достижения — это освобождение населенных пунктов Аль-Мадина и Кабрат, которые находятся к юго-востоку от города Дашиш.

За последние дни было убито несколько террористов и захвачено четверо пленных. Большие усилия СДС приходится тратить на разминирование сплошных минных полей и фугасов, установленных на обочине основных дорог.

Соединенные Штаты провели на север провинции Хасака большой конвой из двухсот грузовиков с помощью Сирийским демократическим силам. В состав груза входят оружие, боеприпасы, бронемашины. Эта колонна вошла на территорию Сирии со стороны Ирака, через контрольно-пропускной пункт Сималка. Турция выразила свое недовольство действиями США.

Провинция Кунейтра

Сирийская арабская армия нанесла точные удары по укрепленным позициям и маршрутам движения группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее союзников в окрестностях оккупированных сирийских Голан.

В результате огневого налета джихадисты понесли большие потери в живой силе и технике, разрушены их укрепления. По данным местных источников, уничтожено и ранено несколько десятков боевиков.

ИА REGNUM ранее сообщало об обстановке, складывающейся в провинции Кунейтра.

Провинция Дераа

Сирийская арабская армия взяла под свой контроль еще двадцать семь пограничных пунктов вдоль границы с Иорданией к западу от контрольно-пропускного пункта Нассиб. Проводятся необходимые мероприятия по организации охраны границы.

Сирийскими войсками также освобождены населенные пункты Хараб аль-Шах, Аль-Табриат, Высокий Шихаб и Зайзун. Основные силы боевиков, которые контролируют несколько районов в столице провинции городе Дераа и его юго-западные окрестности, окружены и отрезаны от всех путей снабжения.

Образовался «котел», в котором по предварительным данным сосредоточено несколько тысяч боевиков. Захвачена и основная база повстанцев на западе от города Дераа.

Штурм этого анклава при необходимости будут проводить подразделения элитной дивизии САА «Силы Тигра» и 4-й механизированной дивизии, также имеющие значительный опыт ведения боев в городских условиях.

Одиннадцать небольших джихадистских группировок, которые отказались капитулировать, объединились в коалицию под названием «Армия Юга» и заявили о том, что будут вести непримиримую борьбу с сирийским правительством.

ИА REGNUM регулярно информирует об оперативной обстановке на фронтах Сирийской Арабской Республики.