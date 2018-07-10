Брюссель, 10 июля, 2018, 17:06 — ИА Регнум. НАТО примет решение о начале официальных переговоров с Македонией по предоставлению стране членства в альянсе на саммите 11−12 июля. Информацию об этом подтвердил сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Союзники в ходе саммита объявят о приглашении Македонии в Североатлантический альянс», — сказал Столтенберг журналистам в преддверии встречи в Брюсселе.

Ранее генсек НАТО заявлял, что процесс присоединения балканской страны к военному блоку может занять от года до полутора лет.

Напомним, в июне главы МИД Македонии и Греции Никола Димитров и Никос Котзиас подписали соглашение, предусматривающее переименование бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Данное соглашение ставит точку в продолжавшемся четверть века споре между Афинами и Скопье и открывает для Македонии путь к членству в НАТО и ЕС, которому многие годы препятствовала Греция.

Парламент Македонии смог обойти вето президента Георгия Иванова, отказавшегося подписывать закон о ратификации соглашения с Грецией, и 5 июля повторно принял документ большинством в 69 из 120 голосов.