Москва, 10 июля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Правительство предлагает на пять лет ограничить право регионов понижать ставку налога на прибыль. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля, об этом заявил замминистра финансов РФ Илья Трунин в ходе заседания профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В частности, по его словам, такие нововведения необходимы сегодня в связи с отказом от контроля за трансфертным ценообразованием. Кроме того, в РФ будет ликвидирована консолидированная группа налогоплательщиков (КГН), что повышает риски.

«Чтобы минимизировать число областей риска, правительство предлагает в течение пяти лет исключить право субъектов РФ устанавливать пониженные ставки налога на прибыль организаций», — заявил в ходе заседания комитета Трунин.