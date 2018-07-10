Москва, 10 июля, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Международные резервы России за период с января по июнь 2018 года увеличились на $30,6 млрд. Такие данные приводит 10 июля пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Напомним, что за аналогичный период 2017 года международные резервы страны составили $18,9 млрд.

По оценкам регулятора, рост показателя произошёл главным образом за счёт приобретения иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также возврата кредитными организациями Центробанку ранее предоставленной валютной ликвидности.