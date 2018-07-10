Москва, 10 июля, 2018, 16:30 — ИА Регнум. Политика российского правительства лишает российский частный сектор шансов выйти на уровень доходов хотя бы 2014 года, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 19 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что реальный эффективный курс рубля в период с января по июнь 2018 года упал на 5%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, небольшие колебания курса национальной валюты в большей степени важны для спекулянтов и финансистов, нежели для рядовых граждан, в памяти которых еще сильны воспоминания о двукратном падении курса рубля несколько лет назад.

«К тому же девальвация валюты является постоянным «козырем в рукаве» для правительства — в случае чего, можно всегда обесценить валюту, «улучшив международную конкурентоспособность», а по факту, снизив издержки для ТЭК и прочих российских экспортёров, торгующих своей продукцией за валюту», — отметил Григорьев.

Кроме того, он подчеркнул, что поскольку у страны со слабой зависимой экономикой не может быть и стабильной валюты, опыт последней волны кризиса должен был бы подстегнуть меры по защите собственного рынка, страховки от внешних неприятностей.

Однако, несмотря на то, что на уровне риторики это нашло своё выражение (многочисленные речи о протекционизме, поддержке производителей и так далее), на практике всё совершенно иначе.

«Правительство отказывается признать, что главная мера, необходимая для роста российской экономики, это резкий рост реальных доходов большинства потребителей, — добавил Григорьев. — Которые, кстати, и так потратят новые деньги по большей части на отечественную продукцию — продукты питания, одежду, комплектующие для ремонта квартир и тому подобное».

Однако, как добавил экономист, вместо этого средства из частного сектора изымаются путём новых налогов, сокращения социальных (главным образом пенсионных) обязательств и урезания общественно значимых статей бюджетных расходов.

«Всё вместе это фактически убивает шанс отечественного частного сектора выйти на уровень доходов хотя бы 2014 года, когда началось текущее падение», — заключил он.

По мнению Григорьева, падение спроса наверняка будет сопровождаться очередными валютными скачками и прочими внешними шоками, к воздействию которых российская экономика делается всё более чувствительной.

«У политики «надо ничего не делать, а просто подождать», едва ли могут быть иные последствия в обозримой перспективе», — подытожил экономист.

Напомним, что, по данным Центрального банка РФ, реальный эффективный курс рубля в период с января по июнь 2018 года снизился на 5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июля российская валюта завершила торги на Московской бирже в плюсе. Её укреплению против иностранных валют способствовали повышение нефтяных котировок, общее падение курса доллара в первой половине торгов, а также надежды на потепление отношений между Россией и США после встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки.

Кроме того, по мнению экономистов, рубль никак не отреагировал на планы Минфина увеличить покупки валюты на внутреннем рынке с нефтегазовых доходов в 2019—2021 годах.