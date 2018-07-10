Тверь, 10 июля, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Повысить доступность квалифицированной медицинской помощи, прежде всего, на селе, в удаленных районах, — является сегодня одной из первоочередных задач. Об этом говорилось 10 июля на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Возможность своевременно получить качественную медицинскую помощь — это важнейшее право каждого гражданина. В его обеспечении важную роль играют медицинские организации, куда люди обращаются в первую очередь — поликлиники, ФАПы, скорая помощь. Президент России Владимир Путин поставил четкие задачи по развитию медицинской помощи, прежде всего, на селе, в небольших городах и посёлках», — сказал глава региона Игорь Руденя.

Как отмечалось, сегодня на территории Тверской области действует 563 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, 257 офисов врача общей практики, 27 амбулаторий, 35 центральных районных больниц. На 2018 год в Тверской области планируется открытие 50 новых ФАПов в сельской местности. Кроме того, для обеспечения проведения диагностики здоровья населения в деревнях, где проживают менее 100 человек, планируется закупить шесть передвижных медицинскихкомплексов, оснащенных кабинетом врача, флюорографом, маммографом. Например, с начала этого года такие мобильные врачебные бригады совершили более 100 выездов, осмотрено более восьми тысяч пациентов в разных районах области. Имеющееся на сегодня передвижное оборудование позволило провести диагностику более 1500 человек.

Как подчеркнул Игорь Руденя, все эти меры сделают квалифицированную медпомощь более доступной для населения.

Еще одна задача — создание в районах современных поликлиник: Тверская область участвует в федеральном проекте «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Его реализация позволит сократить время регистрации и ожидания в очередях, повысить качество работы медиков и удовлетворённость пациентов услугами. Сегодня в проекте уже участвуют 19 поликлиник, а до 2023 года он должен охватить все амбулаторно-поликлинические учреждения Тверской области.

Актуальной темой остается нехватка кадров в отрасли. Основной акцент в решении кадрового вопроса сделан на целевую подготовку молодых специалистов. Для привлечения и закрепления медицинских работников на селе осуществляются единовременные выплаты в размере 1 млн рублей для врачей, 500 тыс. рублей для фельдшеров, 300 тыс. рублей для среднего медицинского персонала. В Тверской области планируется в течение нескольких лет решить вопрос с дефицитом терапевтов, педиатров и врачей узкого профиля.