Москва, 10 июля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Правительство РФ не станет добиваться целей, поставленных перед ними главой государства, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя обещание министра финансов РФ Антона Силуанова, заявившего о том, что поставленные президентом задачи будут выполнены за шесть лет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позиция правительства

«Майские указы президента выполнялись путём жесточайшего саботажа, и эти майские указы были, в общем-то, выброшены на помойку, — сказал Делягин. — Тем не менее все сказали, что всё выполнено, а Силуанов стал первым вице-премьером РФ. С какой стати этим людям что-то пытаться делать, если их награждают за саботаж?!»

Как считает Делягин, правительство РФ не станет добиваться целей, поставленных перед ним главой государства.

«Кудрин уже всем сказал: «Господа, выполнение майского указа президента требует 8 трлн рублей», — отметил экономист. — В федеральном бюджете без движения лежит 7,8 трлн рублей. В этой ситуации Кудрин говорит: денег на выполнение майского указа не будет. Что вы хотите от этих людей? Они невменяемы!»

Напомним, что, выступая 9 июля на парламентских слушаниях в Госдуме РФ, первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов пообещал выполнить поставленные президентом РФ задачи в течение шести лет.

«За шесть лет основные цели и задачи, поставленные президентом, будут выполнены», — заверил Силуанов и призвал смотреть на «более длительную перспективу — шестилетний период».