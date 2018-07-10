Санкт-Петербург, 10 июля, 2018, 12:29 — ИА Регнум. Введение уголовной ответственности за нелегальный техосмотр и повышение штрафов за езду без ТО не исправят ситуацию в этой сфере, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 10 июля, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга, правозащитник Александр Холодов, комментируя новые поправки в законы, предложенные Министерством экономического развития.

U.S. Customs and Border Protection Осмотр

Как сообщалось ранее, в министерстве предлагают увеличить штраф за езду без ТО с 800 до 2000 рублей, ввести штрафы от 5 тыс. до 10 тыс. рублей за выдачу диагностической карты на неисправную машину или вообще без проведения осмотра, а за проведение ТО без обязательной аккредитации от Российского союза автостраховщиков предлагается ввести уголовную ответственность — до пяти лет тюрьмы.

«Пункт об уголовной ответственности ничего не изменит в этой сфере. Число таких ситуаций, когда у компании нет аккредитации РСА, ничтожно мало.

Более актуален вопрос о выдаче ТО без реального проведения техосмотра. Такие ситуации — сплошь и рядом. Документ о прохождении техосмотра превратился в фиктивную бумажку. Считается, что чем быстрее и дешевле водитель может ее получить, тем лучше.

Но простое увеличение штрафов за такие «техосмотры» приведет только к росту цен на фиктивные бумажки. По сути же ничего не изменится. К тому же пойдите докажите, что осмотра не было. Никаких «контрольных закупок» ведь не проводится.

Чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло, нужно привязать проведение техосмотра к тем станциям, где водители чинят свои автомобили. После проведения ремонта ему должны выдавать документ о том, что машина исправна. И если в течение, скажем, месяца она перестанет быть исправной, то чинить ее будут бесплатно.

При таком подходе стоимость ТО, конечно, вырастет, зато этот документ будет иметь хоть какую-то полезную функцию, ведь работники сервиса сами будут заинтересованы в том, чтобы не врать. Сейчас же все это просто фикция».